aš, Novinky, Právo

Představen byl jako bojový letoun šesté generace, i když vzhledem nápadně připomíná zvětšený americký bojový F-35 Lightning II páté generace, na jehož vývoji se Británie podílela. Revoluční je kokpit stroje bez přepínačů, pouze s dotykovými obrazovkami. Cílem je, aby ovládání bylo závislé čistě na softwaru a dalo se tak snadno modernizovat.

Činnost pilota by měly usnadňovat prvky virtuální reality, a to především v nové digitální pilotní helmě Striker II, na jejíž štítek se mají promítat klíčové informace a do níž je přímo zabudován přístroj pro noční vidění.

Britský ministr obrany Gavin Wiliamson nahlíží do kokpitu modelu Tempest.

FOTO: Peter Nicholls, Reuters

Stroje by měly být dodávány ve dvou variantách, přičemž jedna by byla bezpilotní, která by využívala umělé inteligence při letu v roji i v útočných situacích vyžadujících samoučení. Tempesty by měly být vyzbrojeny nejen nejnovější přesnou municí, střelami dosahujícími hypersonické rychlosti, pětkrát přesahující rychlost zvuku, ale také energetickými zbraněmi, zejména laserovými.

Hlavní expert na vývoj nových technologií ve zbrojovce BAE Systems Nick Colosimo serveru Defence News k uplatnění energetických zbraní podotkl: „Jak se blížíme ke třicátým letům, stanou se realitou na bojištích a v bojových letadlech. Věnujeme se těmto systémům, abychom zajistili přežití nebo posílili schopnost přežití letadel neutralizováním blížících se raket.“

Tempest by měl rovněž umět vypouštět skupiny mikrodronů využívající umělé inteligence.

Britové hledají partnery

Ve Farnborough se zatím představil jen model s tím, že by se měl postavit technologický demonstrátor, od kterého by měl být v případě, že projekt neskončí u ledu, odvozen prototyp. Ten by měl vzlétnout v roce 2025 a případné zařazení do provozu se očekává až v roce 2035, obvyklá jsou však mnohaletá zpoždění.

Londýn oznámil, že na vývoj Tempestu poskytne do roku 2025 dvě miliardy liber (58 mld. Kč). To ale stačit nebude, náklady budou nejméně pětkrát a možná desetkrát vyšší. Zbrojovka proto na aerosalonu hledala další partnery.

Zatím jsou zapojeny jen italská společnost Leonardo a RollsRoyce, který by měl dodat revoluční tříproudový motor. Ten by měl spojovat nižší spotřebu dvouproudových motorů se schopnostmi létat nadzvukovou rychlostí a měla by se u něj lépe řídit teplota, takže by se nedal snadno odhalit infračervenými čidly.

Britský ministr obrany Gavin Wiliamson Tempest na aerosalónu ve Farnborough představil.

FOTO: Peter Nicholls, Reuters

Zájem podílet se na vývoji projevil i Boeing, protože on sám s vývojem bojového letounu páté generace neuspěl. Jeho projekt v soutěži pro americké letectvo i námořnictvo prohrál s návrhem Lockheedu, z něhož se stal F-35.

„Jestliže je tu šance, aby se Boeing podílel, budeme tím poctěni,“ řekl serveru Business Insider ředitel sekce Boeingu pro obranné a kosmické technologie Leanne Caret. Boeing by se pak mohl zapojit i do vývoje stroje, který nahradí F-35. Spekuluje se i o zapojení švédského Saabu a brazilského Embraeru.

BAE není první firmou, která podobný projekt plánuje. Loni v létě první návrhy zveřejnil i francouzský Dassault ve spolupráci s Němci.