Novinky, DPA

Sabine S. opustila Německo na konci roku 2013, do Sýrie odcestovala přes Turecko. Tam se hned po příchodu vdala za bojovníka Islámského státu a postupně přivedla na svět dvě děti. Žena se starala nejen o rodinu, ale současně psala blog, v němž nadšeně popisovala život v Islámském státu, verbovala další ženy a vyjádřila ochotu napadnout nepřátele tím, že si vezme pás s výbušninami.

Manžel Sabine padl a ona se měla vdát za dalšího radikála. To už ale nestihla, loni v září ji a další ženy radikálů Islámského státu zajali kurdští bojovníci. V dubnu 2018 se vrátila do Německa.

Další Němka sloužila u mravnostní policie



Sabine S. je již druhou Němkou, která skončila po návratu od Islámského státu ve vazbě. Na konci června byla v okrese Schwaben na jihu Bavorska zadržena 27letá Jennifer W. Ta pobývala v Iráku na územích ovládaných radikály Islámského státu od září 2014 do počátku roku 2016. Ve městech Falúdža a Mosul zastávala funkci mravnostní policistky. Byla placena za to, že dohlížela na to, zda jiné ženy dodržují pravidla chování a odívání, jak to vyžaduje IS.

Jennifer byla zadržena před více než dvěma lety při návštěvě v Turecku a poté byla vyhoštěna do Německa. Od té doby se ale snažila vrátit na území ovládané IS, uvedlo nejvyšší státní zastupitelství. Když byla zadržena, policisté jí prohledali byt v okrese Vechta ve spolkové zemi Dolní Sasko a okamžitě na ni byla uvalena vazba. [celá zpráva]

Bezpečnostní úřady považují navrátilce z oblastí ovládaných Islámským státem za jedno z nejhorších bezpečnostních rizik pro Německo. To ostatně potvrdil i šéf civilní kontrarozvědky Hans-Georg Maassen. Kromě samotných bojovníků se úřady budou zaměřovat na členy jejich rodin. [celá zpráva]