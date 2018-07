Ivan Vilček (Bratislava), Právo

„Dobře se tehdy žilo a byla spokojenost. Žilo se, i když byla válka, celkem klidně. Zásluhou doktora Tisa, který to tak dovedl řídit,“ říká jeden ze starších mužů. O Slovenském národním povstání (SNP) říká další muž, že nebylo ani slovenské, ani národní.

„Na povstání vůbec nemám dobré vzpomínky. Říkám, nebylo potřeba, abychom povstali sami proti sobě,“ říká v dokumentu starší muž.

„Jsme jediný národ na světě, který plive do ksichtu vlastní historii,“ dodává další z oslovených pamětníků té doby.

Nikdo se nezmiňuje, že v průběhu existence Slovenského štátu skončilo v nacistických vyhlazovacích táborech 70 tisíc Židů. Tisova vláda zaplatila Německu za každého deportovaného Žida 500 říšských marek.

Film byl maskován jako oslava Štefánika



Slovenská média upozorňují, že dokument byl letos v březnu promítnut ve zkrácené verzi, aniž by to vyvolalo větší pozornost. Kino v Popradu a restaurace v Prešově měly začátkem srpna promítat celou 55minutovou verzi. Po promítání se měla uskutečnit beseda s poslancem za Lidovou stranu Naše Slovensko (LSNS) Milanem Mazurekem. V titulcích dokumentu je uveden jako jeden z autorů okresní předseda LSNS Ján Pastuszek.

Město Poprad, jemuž kino patří, nakonec akci zrušilo. Stejně postupovala i restaurace v Prešově, kde se mělo rovněž promítat. Shodně tvrdí, že byly objednavatelem uvedeny v omyl. „Pracovnice, která ověřovala obsah projekce, byla informována, že se jedná o film o Štefánikovi,“ řekl mluvčí města Poprad Marián Galajda.

Obhájce lidských práv Peter Weisenbacher tvrdí, že k podobným pokusům by nedocházelo, pokud by se trestala jakákoli propagace Slovenského štátu: „V ostatních státech, kde byly podobné kolaborantské vlády, je to trestný čin.“