Neděláme nic špatného, jde o motorky, tvrdí člen slovenské pobočky Nočních vlků

Slovenský ortodoxní motorkář a podnikatel Jozef Hambálek tvrdí, že pobočka ruského klubu Noční vlci v obci Dolná Krupá u Trnavy nemá nic společného s ideologií a souvisí výhradně s motorkářstvím. „Ať přijede do mojí firmy jakýkoli klub, tak mu pomohu. To není o Nočních vlcích,“ řekl Hambálek televizi Joj, která se exkluzivně dostala do přísně stráženého areálu.