jz, Novinky

„K dispozici je 15 míst,“ uvedla mluvčí projektu Ingetraut Steffenhagenová. Zařízení budou navštěvovat děti od jednoho do pěti let, a to jak muslimové, tak křesťané či děti bez vyznání.

Školka s názvem Abrahámovy děti chce děti podrobně seznámit nejen s jejich vlastním vyznáním, ale také se bude snažit, aby poznaly a chápaly jiná náboženství. Společně budou slavit třeba Vánoce, Velikonoce či narozeniny proroka Mohameda. Jídlo, které se bude podávat, bude mít certifikát halal, a budou tak dodržena pravidla islámu.

Cíle a výukově-pracovní metody byly zpracovány ve spolupráci s muslimskou mešitou Ditib v Gifhornu, katolickou komunitou St. Altfrid a evangelickou nadací Diakonice. Autoři projektu chtěli požádat o spolupráci také židovskou komunitu, ta ale v Gifhornu neexistuje.

„Nápad na vznik školky vznikl zde v muslimské obci, která chtěla něco udělat pro své děti,“ uvedla Steffenhagenová. Muslimská obec je ve zhruba čtyřicetitisícovém Gifhornu příliš malá na to, aby vybudovala svou vlastní školku, tak se dala dohromady s křesťanskými organizacemi, s nimiž už dříve spolupracovala.

Vzorem školky se stal projekt z Osnabrücku, kde již několik let funguje „třínáboženská škola“ a „židovsko-křesťanské jesle”. „S oběma zařízeními máme velmi dobré zkušenosti,“ uvedla Kai Mennigmannová z diecéze Osnabrück.

„Chceme vytvořit atmosféru, ve které se mohou děti různých náboženství setkávat a vzájemně se poznávat a od sebe se také učit,“ uvedla jedna ze spoluautorek projektu Linda Minkusová. Sbor by měla tvořit nejen muslimka, ale i křesťanka, obsazení třetího místa se ještě hledá.

S výraznými problémy se autoři projektu nesetkali. Kromě kritiky ze strany zastupitelů za protiimigrační Alternativu pro Německo (AfD) to nebylo nic výraznějšího, tvrdila Steffenhagenová.