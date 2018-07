Příčina poruchy není známa, spoje byly zhruba hodinu odkláněny do okolních zemí.

Belgický úřad pro kontrolu nad letovým provozem Belgocontrol na Twitteru informoval, že nařídil „čisté nebe”, protože vznikl problém s načítáním dat o letovém provozu.

Belgocontrol operates a clear the sky. There is a problem with the loading of flight data information. We work to find a solution to the problem.