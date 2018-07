ivi (Bratislava), Právo

Čižnár neupřesnil, k jakým pochybením ve vyšetřování došlo. Nastala ale prý v prvotních úkonech, které zpomalily vyšetřování.

„Některé chyby se odstraňují pracně. Zatím jsme v takové oblasti chyb, které se odstranit dají, ale natahuje to čas. Mohli jsme být trochu dál,“ přiznal generální prokurátor. „Kdybych řekl, co jsi myslím, byla by z toho hysterie,“ dodal Čižnár bez bližšího upřesnění. Vyšetřování je však podle něho nezávislé a plynulé.

Vražda položila vládu



Kuciak a jeho snoubenka byli zavražděni pravděpodobně na objednávku výstřely z pistole kalibru devět milimetrů. Po jejich smrti požadovaly tisíce Slováků v ulicích urychlené vyšetření dvojnásobné vraždy. Šlo o největší demonstrace od roku 1989.

Postupně podal demisi ministr vnitra Robert Kaliňák i premiér Robert Fico (oba Směr-sociální demokracie). Tím padla celá vláda a prezident Andrej Kiska jmenoval nový kabinet premiéra Petra Pellegriniho (Směr), který sestavily stejné koaliční strany. Koncem května rezignoval také policejní prezident Tibor Gašpar.