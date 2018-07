Novinky

Juncker měl při slavnostní akci v parku Cinquantenaire, kde se konal kulturní program, nejprve problém vůbec vyjít schody, kde se potácející poplácával s Milošem Zemanem opírajícím se o hůlku. Hlavní problém však byl sestoupit k tabuli. Pomáhat mu musel nizozemský premiér Mark Rutte a nakonec ho museli vést dva lidé. Když ho pustili, zase se zapotácel. Když se cestou ukrajinský prezident Petr Porošenko zdravil s dalším politikem a mávl pravou rukou, musel zase Junckera zachytávat.

Večer už byl Juncker vezen na kolečkovém křesle.

Mluvčí komise uvedla, že se k případu nemíní vyjadřovat, protože nekomentuje zdraví jednotlivců.

Jean-Claude Juncker se nedokázal udržet na nohou.

FOTO: ČTK/AP

V červnu Juncker podle serveru Politico řekl v irském parlamentu, že má ischias. Tehdy se nemohl dostat k řečnickému pultu v dublinském parlamentu. Pravil, že „nebyl opilý”, ale občas se mu špatně chodí, protože má po autonehodě housera, tedy zánět nervu ischiadicus, na který obvykle tlačí vyhřezlá meziobratlová ploténka. To se projevuje trnutím v nohou, vystřelováním bolesti až do chodidel a občasnou celkovou strnulostí a dýchacími obtížemi. „Raději bych byl opilý,” řekl tehdy bulvárnímu deníku The Sun.

Rutte pro belgickou televizi VRT uvedl, že si nebyl vědom „nějakých vážných zdravotních problémů“ Junckera, ale pravil, že měl bývalý lucemburský premiér „problém se zády“.