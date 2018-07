Dokument o 98 stranách podle Reuters konstatuje, že vyjednávací pozice Londýna se „posunula“, ale že britská vláda stále trvá na svých brexitových požadavcích.

S plánem však nesouhlasí řada politiků Konzervativní strany premiérky Theresy Mayové, kteří zastávají myšlenku „tvrdého“ brexitu, tedy úplné odluky od unijních struktur. Plán přitom počítá s tím, že obchodní spory budou spadat v určitých případech pod unijní soudy.

Jádrem dokumentu, který podrobně rozvíjí návrhy kabinetu zveřejněné minulý týden, je podle agentury Reuters zachování úzkých vazeb s Unií, především volný pohyb zboží. Naproti tomu pro služby, které jsou jedním z motorů britské ekonomiky, plán počítá s určitou flexibilitou, ale přístup na unijní trh by měl být omezen.

Zavádění zjednodušeného celního režimu FCA bude podle dokumentu postupné a nebude dokončeno dříve než v roce 2022, uvedl list The Daily Telegraph.

Plán okamžitě rozcupoval vedoucí skupiny euroskeptických konzervativních poslanců Jacob Rees-Mogg: „Výsledkem je, že de facto budeme podléhat Evropskému soudnímu dvoru. Nepoznali jsme takové vazalství od doby, kdy král Jan (Bezzemek v roce 1200 – pozn. red.) složil hold francouzskému králi.“ Podle něj text nesplňuje sliby, které Mayová dala. Ani slova o omezení migrace podle něj nic neznamenají. Lidé si podle něj najdou jiné způsoby, jak uplatnit svobodu pohybu, na kterou si zvykli.

Kvůli aktuální podobě plánu, na němž se vláda dohodla minulý pátek, odešli ministr pro brexit David Davis a ministr zahraničí Boris Johnson.

Premiérka naopak uvedla: „Přináší to, pro co lidé hlasovali, tedy pro návrat kontroly nad našimi penězi, našimi zákony a našimi hranicemi – přesně to přináší.“ Reagovala na připomínku, že se před čtvrteční návštěvou Velké Británie americký prezident Donald Trump ptal, zda Britové dostanou takový brexit, jaký si přáli.

Vláda však čelila kritice i proto, že v době, kdy přišla premiérka plán představit, ještě neměli poslanci text k dispozici. Když nový ministr pro brexit Dominic Raab řekl, že by měl být text k dispozici, „hned jak to bude prakticky možné“, dočkal se dalšího bučení. Plán označil za schéma „pro pragmatické a ambiciózní budoucí partnerství mezi Velkou Británií a EU“. Text se pak převede do zákona.

Vedení londýnské City, finančního centra země, vnímá plán brexitu jako ránu pro finančnictví a služby, dopad bude mít vliv na místa, daně i růst. City se opakovaně nechtěla podřídit unijním pravidlům pro banky a investování, která považovala za příliš svazující.

We will now analyse the #Brexit White Paper w/ Member States & EP, in light of #EUCO guidelines. EU offer = ambitious FTA + effective cooperation on wide range of issues, including a strong security partnership. Looking forward to negotiations with the #UK next week.