„Pokud se mě zeptáte, co je má největší starost, pak říkám Španělsko,“ řekl Leggeri německému listu Welt am Sonntag, Upozornil, že jen během června bylo zaznamenáno zhruba 6000 ilegálních příchodů z Afriky do Španělska. „Jestli čísla porostou tímto tempem, tak se tato cesta stane jednou z nejdůležitější pro migranty,“ uvedl Leggeri.

Zhruba polovinu běženců tvoří Maročani, zbytek jsou běženci ze západoafrických zemí, řekl Leggeri.

Ředitel Frontexu přivítal plány na zřízení přijímacích center mimo země Evropské unie. Podle jeho slov pašeráci počítají s tím, že migranti, kteří se dostanou na moři do problémů a jsou zachráněni, vždy do Evropy dostanou. „Pokud tento automatismus přestane existovat, můžeme úspěšně bojovat proti kriminálnímu obchodnímu modelu migrace," řekl Leggeri.

Šéfové států a vlád zemí EU se minulý týden v reakci na německou migrační krizi dohodli na zpřísnění azylové politiky. Součástí dohody je možnost umístit migranty zachráněné na moři do záchytných středisek, které by byly zřízeny mimo státy Evropské unie. Zvažují se země v Africe. Dalším plánovaným krokem je zvýšení ostrahy vnějších hranic spojené s posílením Frontexu do roku 2020 .

Z dat Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) vyplývá, že se na španělské pobřeží dostalo vloni přes 22 400 běženců, což je téměř třikrát více než v roce 2016.