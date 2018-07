V Německu zadrželi první ženu, která se vrátila z Islámského státu

V Německu zatkli první navrátivší se ženu z Islámského státu. Jde o sedmadvacetiletou Jennifer W., která působila u mravnostní policie džihádistů. Od září 2014 do začátku roku 2016 dohlížela na to, zda jiné ženy dodržují pravidla chování a odívání, jak to vyžaduje IS. Teď ji čeká vězení.