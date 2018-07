Josef Kašpar, Právo

Ty doby jsou pryč, dnes se strana jmenuje Liga a do Pontidy se sjeli Jihoitalové, kteří urazili tisíc kilometrů vlakem či autobusem, aby vyjádřili podporu svému hrdinovi Matteu Salvinimu.

„Liga se změnila, protože svět se změnil,“ řekl ministr jednomu novináři. Liga posílila: poslední sondáž jí dává už 31 procent, zatímco při březnových volbách to bylo jen 17 procent.

Salvini zopakoval: „My se musíme umět bránit, proto naše přístavy zůstanou uzavřené nevládním organizacím jiných států. Bránit se vůči Bruselu, Berlínu i Paříži, které se snaží přetnout naše kořeny a udělat z nás jen čísla, jen spotřebitele mezinárodních firem, bez ohledu na naše tradice a způsob života.“

„Musíme porazit elity“

A aby nebylo pochyb, dodal: „V příštím roce se budou konat volby do Evropského parlamentu a naším cílem musí být sražení bruselské zdi, která byla postavena na náš úkor po pádu zdi v Berlíně. Musíme porazit elity, což nebude jednoduché, ale podaří se to. Chci v Evropě Ligu lig, která by hájila tradice, způsob života, každého národa. Doby, kdy jsme se hrbili a za pár babek přijali jakýkoliv kompromis, jsou definitivně pryč. A to si musí všichni v Evropě uvědomit. V každém případě vám musím potvrdit, že o uzavření našich přístavů rozhoduje ministr vnitra, a proto uzavřeny zůstanou, ať se děje, co se děje.“

„Nejsme xenofobové – jsme národ, který toho v minulosti dost dokázal. Musíme být opět hrdí na to, co jsme, a dívat se dopředu. A já věnuji 24 hodin denně tomuto cíli,“ uzavřel Salvini.

V minulých letech v Pontidě vlály jen zelené vlajky Ligy severu. Trochu jich zůstalo, ale převládající barva byla nyní modrá, kterou Salvini do hnutí zavedl. Ale byly zde i vlajky Katalánska, Ruska a Izraele.