Policie tvrdí, že je antropolog podezřelý ze sexuálního zneužívání, výroby a přechovávání dětské pornografie, účasti na dětském pornografickém představení, nedovoleného ozbrojování a obchodování se zbraněmi. „Vyšetřování bylo ukončeno 11. 6. 2018 návrhem na podání obžaloby okresní prokuratuře Prešov,“ řekl prešovský policejní mluvčí Daniel Džobaník.

Denník N informuje, že Scheffel napsal redakci dopis, v němž tvrdí, že se dostal do pasti. „Impulzem bylo trestní oznámení 11leté dívky z Jarovnic a jejího otce, které znám pouze z formálních rozhovorů na téma prostituce v romských osadách. Ten výzkum dělám od roku 2014. Dívka mě obvinila, že jsem ji kupoval od její mámy za účelem sexuálního zneužití a následného focení intimních partií,“ napsal antropolog.

Romská posada na Slovensku (ilustrační foto)

FOTO: Profimedia.cz

Scheffel tvrdí, že byl pravděpodobně zneužit ve sporu mezi otcem a matkou o opatrovnictví zmíněné dívky. „Na Slovensko jsem přicestoval z Kanady dobrovolně začátkem listopadu po telefonickém kontaktu s kriminálkou. Ta mě ujistila, že nejsem trestně stíhán a chtějí mě jen vyslechnout. Desátého listopadu mě ve Velkém Šariši přepadlo osm policistů. Uskutečnili domovní prohlídku a od té doby jsem ve vazbě,“ tvrdí Kanaďan v dopise.

Snímky fotila jeho manželka



Antropologovi zabavili počítač, DVD nosiče, USB klíče, fotoaparát a další věci. Policie vznesla obvinění na základě asi tuctu fotografií, na nichž jsou dívky bez podprsenek. Kanaďan tvrdí, že jsou to fotografie dětí koupajících se v potoce. „Žádné intimní partie, nic, co by se nenašlo na stránkách renomovaného časopisu National Geographic Magazine nebo v základních testech kulturní antropologie. Nebyl v tom žádný pornografický úmysl ani podobná motivace,“ zdůraznil Scheffel. „Tyto fotky udělala moje manželka a teď mají sloužit jako důkaz, že jsem pedofil,“ dodal antropolog.

Kanaďan vidí za obviněním jeho kritický postoj k „řešení romského problému“ na Slovensku. Tomuto tématu se věnoval v dokumentárním filmu a v knize. „V knize je kapitola věnovaná sexuální patologii v osadách. Začal jsem zkoumat fenomén cikánské prostituce, incestu a toho, že děti rodí děti,“ vysvětluje antropolog.

Scheffel se narodil v Praze, v roce 1968 celá rodina emigrovala. Už jako uznávaný antropolog se na Slovensko po roce 1992 opakovaně vracel.