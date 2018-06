Rekordně teplá byla už středa, kdy rtuť teploměru vystoupala v Avienmoru na 31 stupňů Celsia. Teploty se přiblížily dokonce rekordu z roku 1893, kdy v Ochertyre naměřili 32,2 stupně.

Teploty ve Skotsku jsou tak vysoké, že byla omezena rychlost na železnici ve středu země kvůli nebezpečí vyboulení kolejí, jež se teplem roztahují. Místy byl počet spojů snížen na dva až jeden za hodinu.

Britové si užívají horka.

FOTO: Toby Melville, Reuters

Taje asfalt na silnicích v Aberdeenshire, Moray a Fife. Roztekla se také izolace na střeše glasgowského centra pro vědu. Jeho představitelka Sharon Lyonsová uvedla pro BBC: „Jak si Skotsko užívá veder, vodovzdorná membrána naší střechy se roztekla. Až se vrátíme k typickému glasgowskému chladnějšímu klimatu, vyčistíme to.“

Because of rising rail temperatures we have imposed a number of speed restrictions at locations across west central Scotland and Fife as a precautionary measure. We will continue to monitor through the afternoon.



Please follow @ScotRail for service updates and information pic.twitter.com/u0UY4dzquu