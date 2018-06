„Kvůli bezpečnosti posádky a cestujících jsme požádali Maltu, aby otevřela přístavy. Je zřejmé, že loď bude zabavena a posádka zadržena,“ uvedl Salvini, podle něhož jde o převaděče. Způsobil tak další roztržku mezi Římem a La Valettou podobnou té předchozí týkající se lodi s migranty Aquarius, jež nakonec musela plout do Španělska. [celá zpráva]

La NAVE FUORILEGGE #Lifeline è ora in acque di Malta, col suo carico di 239 immigrati.

Per sicurezza di equipaggio e passeggeri abbiamo chiesto che Malta apra i porti.

Chiaro che poi quella nave dovrà essere sequestrata, ed il suo equipaggio fermato.

Mai più in mare a trafficare.