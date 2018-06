Nedělní minisummit má vymyslet řešení migrace. Velký summit ho pak schválí

Evropská komise ve snaze zlepšit ochranu vnějších hranic unie chce, aby současné pobřežní a pohraniční stráže získaly silnější mandát. Mohly by „najímat a rozmísťovat vlastní pohraniční stráž“, uvedl komisař pro vnitro Dimitris Avramopulos. Je to jeden z návrhů, který by se měl probrat na minisummitu šéfů států a vlád Rakouska, Belgie, Francie, Řecka, Itálie, Nizozemska a Španělska. Setkání se zúčastní také český premiér Andrej Babiš.