Mayová řekla, že Velká Británie je proti americkému přístupu k dětem imigrantů. „Obrázky dětí držených v klecích jsou znepokojující. Je to špatné,“ řekla poslancům podle serveru Independent během středečního projevu v parlamentu. Na příští měsíc plánovanou návštěvu Trumpa v Británii však nemá v úmyslu rušit.

Mayová navíc není sama. Ke kritice se ve středu přidala i hlava katolické církve, papež František. Ten uvedl, že podporuje vyjádření amerických biskupů, kteří postup označili za nemorální a „jdoucí proti našim katolickým hodnotám“.

Čí dítě si zaslouží spát v kleci? Protestují lidé ve Washingtonu proti oddělování dětí od rodičů na mexicko-americké hranici.

FOTO: Ted S. Warren, ČTK/AP

Mexický ministr zahraniční Luis Videgaray Caso v úterý uvedl, že je to „krutý a nelidský“ přístup. Trumpa kritizovala i vůdkyně francouzské pravice Marine Le Penová, která jinak chválí jeho protimigrační politiku. Francouzské televizi sdělila, že nesouhlasí s oddělováním dětí od rodičů.

S nepříliš příznivými ohlasy se tato praktika setkává nejen ve světě, ale i v samotných Spojených státech. Kritizují ji demokraté, ale i někteří republikáni.

Když se Trump ocitl pod tlakem, o problému jednal v úterý se skupinou republikánských kongresmanů ze Sněmovny reprezentantů. Řekl jim, že podepíše jakýkoli zákon o imigraci, který oni schválí. Opět však zdůraznil, že je nutné zastavit nelegální přistěhovalectví, ještě před schůzkou ale hájil odebírání dětí: „Když stíháte rodiče za to, že přišli nelegálně, musíte jim odebrat děti.“

Děti odpočívají v jedné z velkých klecí, kam byly umístěny po oddělení od rodičů.

FOTO: Uncredited, ČTK/AP

Úředníci drží děti v klecích a jejich rodiče čeká trestní stíhání. Děti pak putují v USA do ústavů či do náhradní rodinné péče. Od 5. května do 9. června bylo odděleno od 2206 rodičů 2342 dětí.

Trump ke kritice řekl, že tím chce zamezit příchodu nových imigrantů. Upozorňuje na to, že většina dětí přišla bez doprovodu rodičů, kteří je vyslali na „nebezpečný výlet“.

We must always arrest people coming into our Country illegally. Of the 12,000 children, 10,000 are being sent by their parents on a very dangerous trip, and only 2000 are with their parents, many of whom have tried to enter our Country illegally on numerous occasions.