Příčinou ohně byla technická závada na motoru.

„Všichni hráči saúdskoarabského národního týmu jsou po technické závadě na jednom z motorů v pořádku. Právě jsme přistáli," uvedla federace asijské země na twitteru. Na sociálních sítích se také objevilo video zachycující hořící pravé křídlo letícího stroje.

Players arrive safely in Rostov after minor technical fault with plane: #Saudi Football Federation https://t.co/TmVF15TN3u pic.twitter.com/6y8uyrbeh3