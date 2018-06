Hawking, považovaný za nejvýznamnějšího teoretického fyzika poslední doby, zemřel ve věku 76 let letos v březnu.

V zaplněné historické budově opatství v centru Londýna, kde spočívají ostatky významných postav britské historie, proneslo smuteční řeč několik osobností spjatých s Hawkingovým životem.

Byli mezi nimi astronaut Tom Peake, královský astronom Martin Rees, vědcův spolupracovník a nositel Nobelovy ceny Kip Thorne a herec Benedict Cumberbatch, který Hawkinga ztvárnil ve filmu. Během obřadu se na Hawkingovu počest rozezněly zvony gotického chrámu opatství.

Součástí obřadu bylo i vyslání Hawkingova poselství, zakomponovaného do hudby řeckého skladatele Vangelise, do vesmíru. Podle vědcovy rodiny je ze satelitu Evropské vesmírné agentury namířeno k nejbližší černé díře s označením 1A 0620-00, která je od Země vzdálena 3500 světelných let. Právě výzkum černých děr byl stěžejním tématem Hawkingovy vědecké kariéry.

The BBC: when physicist Stephen Hawking is interred today "his... famously synthesized voice will feature in a specially composed piece... by Vangelis that will be beamed to the nearest black hole from a large... satellite dish in Spain." @prairielaura https://t.co/4faxZoKQ5b