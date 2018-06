rm, Právo

Byznysmen a někdejší hlavní pokladník Strany za nezávislost Spojeného království (UKIP) je nyní opět terčem zájmu médií i speciálních služeb kvůli zatajovaným kontaktům s ruským velvyslancem v Londýně Alexandrem Jakovenkem.

Schůzky měl organizovat příslušník ruské tajné služby Alexandr Udod vypovězený později z Británie po kauze Skripal.

Ruská manželka z Jekatěrinburgu

Na vrcholu kampaně za brexit Banks, který má ruskou manželku, také tajně zamířil do Moskvy. Ve své knize o referendu z června 2016 nazvané Zlí brexitoví hoši přitom Banks přiznává jediný kontakt s Jakovenkem a tvrdí, že v Rusku vůbec nebyl.

Nyní ale vyšlo najevo, že setkání bylo víc. Na jednom dokonce Banks předal Rusům v listopadu 2016 – tři dny po návštěvě Bílého domu – kontakty na tým Donalda Trumpa. Ten sám čelí podezření, že se do jeho prezidentské kampaně vměšovaly ruské tajné služby.

„Dvakrát jsme se s velvyslancem u oběda opili a jednou byli spolu na čaji. No a co? Je to hon na čarodějnice kvůli brexitu a Trumpovi,“ reagoval na vznesená obvinění nyní Banks.

Banksova manželka Káťa Paderinová navíc ještě loni tvrdila, že její muž nemá v Rusku žádné obchodní zájmy. Pětačtyřicetiletá Ruska je z Jekatěrinburgu a v listopadu 1998 se během studií v Portsmouthu zprvu vdala za rejdaře Erika Butlera.

Za pár měsíců ale následoval rozvod. Bankse si vzala v roce 2001, mají spolu tři děti. Magnát tehdy úspěšně podnikal v pojišťovnictví a vlastnil pět diamantových dolů v Jižní Africe a v Lesothu.

Kabinet Mayové zatím vyhrává

Otec Banksovy manželky je v Rusku vysokým státním úředníkem, opakované pokusy Britů prokázat Kátě vazbu na ruskou tajnou službu vyšly do prázdna. Kuriózní detail: Banksová jezdí vozem Range Rover s veselou osobní espézetkou MI5 SPY (tedy špiónka MI5).

Vláda britské premiérky Mayové vyhrála další klíčová hlasování o dodatcích k zákonu o brexitu, jež navrhla horní komora parlamentu či opoziční labouristé. Dolní sněmovna zamítla i dodatek, jenž požadoval, aby vláda s Bruselem vyjednala plný přístup k jednotnému trhu. Neschválila ani dodatek, který žádal setrvání země v Evropském hospodářském prostoru.

V úterý dolní sněmovna zamítla osm dodatků, mj. i požadavek na odstranění pevného data vystoupení Británie z EU ze zákona o brexitu.