Na nic si nepamatuje, byl opilý, tvrdí matka Iráčana podezřelého z vraždy 14leté dívky

Alí Bašár, Iráčan podezřelý z vraždy 14leté německé dívky Susanne by měl být na cestě do Německa, napsal server týdeníku Focus s odkazem na bezpečnostní zdroje. Mladík měl v sobotu odpoledne opustit severoirácké město Irbíl. Je na palubě letadla směřujícího do Frankfurtu nad Mohanem, uvedlo letiště.