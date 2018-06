Alžbětin vnuk, princ Harry, jel v kočáře po boku vévodkyně Meghan, s níž se oženil 19. května. Je to vůbec poprvé, kdy se Meghan této akce účastní.

Princ Harry s chotí Meghan, vévodkyní ze Sussexu.

FOTO: Peter Nicholls, Reuters

Královnin manžel princ Philip, vévoda z Edinburghu, se od loňského roku veřejných vystoupení neúčastní. Proto Alžbětu nedoprovodil ani v sobotu. Vévoda z Edinburghu v neděli oslaví 97. narozeniny.

Vojáci pochodují v rámci přehlídky u příležitosti veřejné oslavy královniných 92. narozenin.

FOTO: Frank Augstein, ČTK/AP

Alžběta měla 92. narozeniny ve skutečnosti již 21. dubna, kdy si je i soukromě připomněla, poznamenala agentura DPA. Nicméně britští panovníci s ohledem na diváky tradičně pořádají oficiální veřejnou oslavu narozenin druhý červnový víkend, kdy bývá lepší počasí.

Královna v kočáře při veřejné oslavě svých 92. narozenin.

FOTO: Frank Augstein, ČTK/AP

Na přehlídku se přiběhla podívat i liška.

FOTO: Dominic Lipinski, ČTK/AP

Součástí oslavy byla i letecká přehlídka, při níž letadla zaplnila oblohu nad Buckinghamským palácem britskými národními barvami červenou, bílou a modrou.

The Queen has a huge smile on her face as the sky fills up with red, white and blue #TroopingtheColour pic.twitter.com/AyJ5PkNqBS