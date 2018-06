Novinky

Americký plán počítá s tím, že by mělo NATO mít třicet pozemních praporů, třicet leteckých perutí a třicet lodí, které by byly schopné nasazení do 30 dnů. Proto se označuje 30-30-30-30.

„Máme nepřítele, který se může rychle přesunout při pozemním útoku do Pobaltí a Polska,“ řekl agentuře vysoký představitel NATO, který je obeznámen s americkými plány. „Nemůžeme si dovolit luxus mobilizovat měsíce,“ dodal.

Nejmenovaný americký představitel řekl, že iniciativa označovaná jako 30-30-30-30 je zaměřena proti Rusku a je zahrnuta do Národní obranné strategie Pentagonu pro rok 2018. Ta tvrdí, že se Moskva snaží rozbít Severoatlantický pakt. To Kreml popírá.

Nové mosty už nejsou pro tanky

Agentura Reuters podotkla, že NATO má ve zbrani přes dva milióny mužů, zatímco Rusko jen 830 000. Zatím ale není jasné, jak rychle by byla aliance schopna přepravit své jednotky na východní hranici a jak dlouho by tam mohly tyto síly zůstat. Problémem je nejen nedostatek sil, ale také chybějící infrastruktura. V Evropě se už mosty, silnice a železnice nestavějí tak, aby mohly přepravit i tanky. V Polsku stále zůstává většina základen na západě, a ne na východě, jak by to vyžadovala případná hrozba z Ruska.

Přesný počet vojáků nebyl upřesněn, ani termín, kdy by měl být plán splněn. Prapory zemí NATO mají 600 až 1000 lidí, uvedla agentura Reuters.