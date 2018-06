Novinky

Případ se stal už v roce 2012 v Coloradu. Pekař Jack Phillips tehdy odmítl zakázku homosexuálů Davida Mullinse a Charlieho Craiga. Ti jej zažalovali. Soud nižší instance jim dal za pravdu s tím, že jde protiprávní diskriminaci.

Nejvyšší soud ale původní verdikt zvrátil. Konstatoval, že coloradská komise pro ochranu občanských práv byla zaujatá. „Coloradské právo může gayům garantovat právo kupovat si zboží a služby, musí být ale aplikováno neutrálně ve vztahu k náboženství,“ konstatoval soudce Anthony Kennedy.

Jeden z členů komise má ale zcela opačný názor. „Svoboda vyznání a náboženství byly zneužívány k ospravedlnění všech druhů diskriminace. Ať už to bylo otrokářství nebo holokaust. A pro mě je to jeden z nejsmutnějších případů argumentace, když někdo zneužívá své náboženství k tomu, aby ubližoval jiným,“ řekl člen komise, kterého americká média nejmenovala. Lidskoprávní organizace se teď podle BBC obávají, že bude verdikt zneužíván k diskriminaci.

V Irsku to vidí jinak



Podobný spor probíhal před dvěma lety také v severoirském Belfastu. Homosexuální aktivista Gareth Lee si v pekařství objednal a zaplatil dort s nápisem Podpořte sňatky homosexuálů. Podnik ale později objednávku zrušil a peníze vrátil. Lee dal poté případ k soudu, kde tvrdil, že se cítil ponížen. Majitel naopak prohlašoval, že dort upečou každému, s nápisem odporujícím Bibli ale nikoliv.

Soudkyně Isobel Brownlieová ale argumenty pekařství odmítla s tím, že jde o podnik, a ne o náboženskou skupinu. Proto majitel, ač má právo na jakoukoli víru, své vyznání nemůže zmíněným způsobem ukazovat. Pokud by dala za pravdu majiteli firmy, znamenalo by to podle ní, že vyznání by mohlo diktovat podobu zákonů.