Neudělení investorského víza Abramovičovi je dozvukem případu otravy někdejšího rusko-britského dvojitého agenta Sergeje Skripala a jeho dcery Julie v britském Salisbury.

Dvojice, která se překvapivě zotavila, byla podle Britů otrávena nervovým jedem typu novičok sovětské provenience, a to na příkaz Moskvy. To Kreml odmítá, Britové však přistoupili k odvetným opatřením a jedním z nich je to, že ruští oligarchové musí prokazovat původ peněz investovaných ve Spojeném království.

Aby se mohl Abramovič vrátit do Británie, musel si nejdříve zařídit občanství Izraele. To mu umožní vrátit se do Spojeného království jako občan židovského státu. Podle izraelských zdrojů, na které se odkazuje Daily Mail, už ale Abramovičovi došla trpělivost a investovat v Londýně nebude.

Majetek jedenapadesátiletého ruského magnáta je odhadován na 9,3 miliardy liber, tedy 273,4 miliardy korun. V londýnské Chelsea si Abramovič už patnáct let plnil sen vybudovat nejlepší stadión v Evropě.