Matka chlapce žije na francouzském ostrově Réunion v Indickém oceánu. Místnímu rádiu Antenne Réunion řekla, že se na manžela za to, co se stalo, nezlobí. „Nepodporuji jednání manžela, ale to, co se stalo, by se bývalo mohlo stát každému, a taky se to už (někomu) stalo. Můj syn měl jednoduše štěstí,“ prohlásila.

Sedmatřicetiletý otec chlapce byl hned po incidentu zadržen a obviněn z opuštění svého dítěte.

Mamoudou Gassama z Mali při setkání s prezidentem Emanuelem Macronem, který mu poděkoval za hrdinskou záchranu dítěte visícího z balkónu ve čtvrtém patře.

FOTO: Reuters

Mamoudou Gassamovi osobně poděkoval francouzský prezident Emanuel Macron a udělil mu medaili za odvahu. Současně prohlásil, že malijský běženec získá francouzské občanství.

Mladík tvrdí, že nepřemýšlel o tom, co by se mohlo stát. Jen viděl, že je v nebezpečí malé dítě, a okamžitě začal šplhat. „Udělal jsem to, protože je to dítě [...]. Děti mám moc rád. Nemyslel jsem na rizika, na to, co by se mohlo stát,“ řekl. Ke svému fyzickému výkonu jen řekl: „Běhám, chodím do posilovny a kopu.“

Prezident Macron se domnívá, že by měl Gassama začít v rámci takzvané občanské služby pracovat u hasičů.