Novinky, ČTK

Krátce poté, co 3. července 2016 dorazili do Bangladéše, jí oznámili, že se očekává, že bude mít dítě s bratrancem. Pokud ne, zostudí celou rodinu. Otec podle ní řekl: „Plánovali jsme to po léta, hoch je skutečně vhodný. Dal jsem mu peníze na univerzitu a on je opravdu dobrá partie.”

„Snažil se mne přesvědčit, abych řekla ano,“ pokračovala dcera. „Ale já nikdy neřekla ano, připadalo mi to nechutné, protože je to bratranec z prvního kolena,“ dodala.

Dívce slibovali, že si bude žít jako královna, ale ani to nepomohlo. Otec pak pohrozil, že ji podřízne, respektive že ji bude kuchat 18 sekund - jednu sekundu za každý rok jejího života.

Matka otce povzbuzovala v bití



„Jak plynuly dny, slovní urážky přešly ve fyzické, otec mě bil po hlavě každý den,“ vypověděla oběť před soudem s tím, že údery byly tak silné, že ani neviděla.

Matka otce v bití povzbuzovala, měla pocit, že by ji to mohlo zbavit vzpurnosti. Dívka, která byla úspěšná ve studiích, proto pohrozila, že pokud ji k donutí k sňatku, obrátí se na úřady.

„Moje máma mi na to řekla, že to se v žádném případě nemůže stát, protože mě tam nechají rok a já mezitím otěhotním, aby můj bratranec mohl dostat vízum,“ dodala dcera.

S pomocí mladší sestry se jí podařilo obrátit se na britské úřady. Sestra se spojila i s dívčiným přítelem žijícím v Británii, který se obrátil na tamní policii. Nakonec se dívku úřadům podařilo zachránit pár dnů před naplánovaným termínem svatby.

Vynucování sňatku je protizákonné



Británie zakázala vynucování manželství v roce 2014. Maximální postih za tento trestný čin je sedm let vězení. Rodiče dívky si verdikt vyslechnou 18. června.

Minulý týden potrestal britský soud čtyřmi a půl roku vězení matku, která odvezla 13letou dceru do Pákistánu, aby ji provdala za staršího muže. Šlo o první osobu v Británii, která byla odsouzena za organizování nuceného sňatku.

Britský úřad věnující se této problematice v loňském roce obdržel hlášení o téměř dvou tisícovkách možných případech nucených sňatků. Obhájci lidských práv se ale obávají, že jejich množství je ve skutečnosti mnohem vyšší.