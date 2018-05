Motiv útoku není jasný. Známa není ani identita útočníka. Další dva policisté při přestřelce utrpěli zranění.

BREAKING: A armed gunman shoots and kills 2 police officers then takes a woman hostage in the Belgian city of Liege and the attacker has been "neutralised". https://t.co/eumLloIpRT pic.twitter.com/Y5GSfw7vr5