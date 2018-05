Novinky

Uvedených 17 lidí bylo obviněno ve 14 různých případech kvůli členství v teroristické skupině v Německu nebo v zahraničí. Podrobnosti o podezřelých nejsou známy.

Zpráva také uvádí, že ve spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko nenastoupilo do vězení 4512 pravomocně odsouzených. Všem, kteří se nástupu do vězení vyhýbají, hrozí zpřísnění už uložených trestů, a to minimálně o jeden rok, píše server.

V německých věznicích je nyní 153 islamistů, kteří mohou představovat nebezpečí, uvedl Spolkový kriminální úřad (BKA) letos na začátku dubna. Potvrdil, že je v zemi v současnosti zhruba 760 islamistů, které úřady považují za nebezpečné. Před pěti lety jich bylo asi 140, uvádějí statistiky BKA.