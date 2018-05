ivi, Právo

Autobusy byly zaparkované v areálu dopravce na Štúrově ulici, do něhož se vstupuje přes vrátnici. Případ už vyšetřuje policie. „Vyjadřujeme rozhořčení nad tímto bezprecedentním útokem, který nemá v dosavadní historii firmy obdoby. Zároveň prosíme cestující o trpělivost. Děláme vše, co je v našich silách, abychom autobusy opravili a vrátili je zpět do provozu,“ reagoval generální ředitel společnosti Juraj Kusy.

V důsledku vandalského útoku vypadlo v ranní dopravní špičce až 54 spojů a v odpolední špičce je to podobné. Dopravce upozornil, že kritická situace potrvá několik dnů, protože kvůli vandalskému útoku je nepojízdná téměř čtvrtina vozového parku. Dopravce nyní shání náhradní díly a poté dá vyměnit čelní skla poškozených autobusů. Jak dlouho oprava potrvá, se nedá odhadnout.

Podle slovenských médií není vyloučeno, že pachatelem je nespokojený řidič nebo jiný zaměstnanec společnosti. Před dvěma týdny někteří řidiči našli pod koly autobusů hřebíky.