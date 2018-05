Skripalová poprvé promluvila, na krku má hlubokou jizvu

Dcera někdejšího dvojitého agenta Sergeje Skripala Julija v prvním vyjádření po propuštění z nemocnice uvedla, že má štěstí, že je vůbec naživu. Uvedla to v písemném vyjádření, které předala agentuře Reuters. Když se dozvěděla, že byla otrávena nervovým jedem typu novičok, byla prý v šoku. O pomoc ruské ambasády prý Skripalová ani její otec prozatím nestojí. Do rodného Ruska by se ale dcera bývalého agenta ráda vrátila.