Jakovenko se odvolal na právo setkání na základě vídeňské konvence z roku 1963 a vysvětlil proč trvá i na případném osobním odmítnutí setkání.

„Dneska nikdo neslyšel jeho hlas, nikdo neviděl jeho fotografii, nikdo neví, v jakém je stavu, a proto v souladu s konvencemi jsme povinni se ubezpečit, že je tento člověk naživu, že je u něj vše v pořádku. Jedině když nám řekne, že nepotřebuje naše služby, my to uzavřeme,“ odpověděl Jakovenko na tiskové konferenci na dotaz novináře, jestli Rusko trvá na setkání i v případě, že by si to Skripal nepřál.

„Potřebujeme od něj slyšet osobně, pro co se rozhodl,“ dodal velvyslanec

V pátek uvedla britská Národní zdravotní služba, že Skripal byl propuštěn 17. května z nemocnice v Salisbury, ke skončil po otravě 4. března i s 33letou dcerou Julijí. [celá zpráva]

Skripalová byla propuštěna už minulý měsíc. [celá zpráva]

Británie tvrdí, že Skripalovi byli otráveni nervovým jeden novičok a že to udělalo Rusko. Kreml to však celou dobu popírá.