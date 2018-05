„Velice se omlouvám za jakoukoliv škodu způsobenou nedaleké základní škole a jsem rád, že nikdo nebyl zraněn. Incident prošetřujeme,“ řekl Fox News Jay Hopkins, velitel letecké brigády, které bedna s municí na školu upadla.

#PhorenMainAisaNahinHota#Military ammunition box fell out of a helicopter, crashing into a Northeast El Paso elementary school#FortBliss to investigate

Classes for students were over when the incident happenedhttps://t.co/FOyj8pNPSw