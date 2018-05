Z videa, které zveřejnila agentura Reuters, je patrné, že přestože tornádo po zhruba čtvrthodině zesláblo, napáchalo značné škody. Jedenadvacetiletého mladíka těžce zranily padající větve, zranění dalšího člověka jsou lehká.

A violent #tornado was tearing through the Germany and destroying 40-50 homes and one badly injured man. A tornado was passing over a truck, which sits stationary on the road and trees with wind speed up to 125mph. pic.twitter.com/R4zYMzLwZP