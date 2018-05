Británie plánuje zůstat v celní unii s EU i po roce 2021

Británie sdělí Bruselu, že je odhodlána setrvat v celním svazku s Evropskou unií i po roce 2021. Napsal to ve středu londýnský list The Daily Telegraph. Británie má EU opustit příští rok v březnu, ale její obchodní styky s Evropou se nemají podle dosavadní dohody měnit do konce roku 2020.