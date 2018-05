Novinky

V Berlíně nedávno rozhodli, že šátek nesmějí v práci nosit učitelky. Rakouští Svobodní to vítají, nicméně jejich cíl je jiný. Chtěli by zákaz pro všechny, i pro malé děti.

„Šátek je znakem pohrdání ženou, nepatří to k Rakousku,“ řekl Harald Vilimsky.

Tiskový mluvčí šéfa Svobodných Heinze-Christiana Stracheho sdělil listu Der Standard, že tohle je jenom začátek. Po zákazu ve školkách a základních školách má následovat ještě mnohem širší opatření. „To ještě doladíme s naším koaličním partnerem,“ řekl mluvčí.

Mluvčí ministerstva školství dodala, že teprve sbírají právní posudky. Není vůbec jasné, kdy bude zákon hotov a kdy bude předložen.

Kříže chceme



FPÖ by se chtěla zbavit šátků, ale o odstranění křížů ze tříd nechce slyšet. Podle nich nejde o islám, ale o ochranu dětí a o zabránění vzniku paralelní společnosti.

Právníci jsou skeptičtí. Jestliže se budou odstraňovat ze škol pouze některé symboly, určitě to vyvolá žalobu pro diskriminaci. Potom by zřejmě musel rozhodovat Ústavní soud. Mnohem snadnější by bylo zakázat veškeré náboženské symboly ve veřejných institucích.

Počet muslimů v Rakousku prudce roste, je jich asi 700 000. Od posledního průzkumu v roce 2001 se počet muslimů zdvojnásobil, tvoří už osm procent obyvatelstva, vyplynulo z šetření Vídeňského institutu demografie. K římskokatolickému vyznání se nyní hlásí asi 64 procent Rakušanů a pořád jich ubývá.