„Zemřu,“ říká mladá žena slabým hlasem operátorce do telefonu, ta jí ale odvětila, že „jednoho dne rozhodně zemře“. „Pokud mi neřeknete, co vám je, zavěsím,“ dodala. Musengová odpověděla, že má silné bolesti, zaměstnankyně záchranné služby ale telefon stejně zavěsila. Na záznamu hovoru je slyšet také to, jak operátorka tísňové linky o Musengové s někým vtipkuje.

Her name is Naomi MUSENGA, she died after an infarctus before that she tried to call ambulance who laughed at her while and said “yes you are going to die” while she was suffering and asked them for help on the phone. This is unfair. pic.twitter.com/vmt8Z4jnLl