Novinky

Studená fronta, která s sebou přináší silné bouřky a intenzivní srážky, přichází ze západu. Momentálně ovlivňuje počasí v zemích Beneluxu a postupuje směrem na Německo, kam by měly bouře dorazit ve středu večer. Ve čtvrtek už budou řádit po celé zemi, uvádí DWD.

Meteorologové varují, že vítr v nárazech bude dosahovat rychlosti 80 km/h, v některých oblastech až 100 km/h, tedy až o síle vichřice. Nejsilnější bouře by měl zažít Hamburk, Berlín, Schwerin, Magdeburg a Lipsko.

Meteorologové očekávají, že v místech budou padat kroupy o velikosti až dva centimetry a napršet by mělo kolem 50 mm srážek. Po přechodu studené fronty se prudce ochladí, a to o víc než 10 stupňů.

Bouřky zasáhnou i Česko



Výrazná změna rázu počasí se nevyhne ani České republice. „Studená fronta dorazí i do Česka, bouřky nebudou tak silné jako u našich západních sousedů. Očekáváme, že vítr v nárazech by měl dosahovat 70 km/h a napršet by mělo do 30 mm srážek,“ řekla Novinkám Honsová.

Bouřky tedy nebudou tak silné jako v Německu nebo v zemích Beneluxu. „Lidé by si měli spíše dávat pozor na blesky. Pršet bude, očekáváme, že se srážky udrží mezi 20 až 30 mm. V pátek se přechodně ochladí, na západě Česka by mělo být jen 16 stupňů,“ varuje Honsová.

Citelně by se mělo ochladit až následující týden, dodala.