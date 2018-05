Novinky

Až do loňska kriminalita od roku 2013 rostla. Nejnižší, a to dokonce za uplynulých 30 let, je podle ministerstva vnitra také míra kriminality v poměru k počtu obyvatel země. Na 100 000 obyvatel v roce 2017 připadalo méně než 7000 případů.

„Německo je bezpečnější. Nicméně k odvolání poplachu není žádný důvod,” prohlásil podle DPA Seehofer, který kriminální statistiku veřejnosti představil. Podle jeho vyjádření spolkové i zemské úřady v tomto směru ještě čeká hodně práce.

Podle ministerstva vnitra objasněnost trestných činů loni dosáhl 55,7 procenta, což je nejvíce od začátku sledování tohoto ukazatele v roce 2005. Do tohoto údaje se ovšem nezapočítávají delikty cizinců jako například ilegální vstup na německé území.

Méně trestných činů u migrantů



Statistika zachycuje samostatně i zločinnost migrantů, uvedla stanice Deutsche Welle. Tak klesla o 23 procent z 950 000 trestných činů na 700 000. Seehofer ale zdůraznil, že to souvisí hlavě s poklesem příchodu migrantů.

Výrazně poklesl i počet útoků na azylová zařízení pro migranty o 69 procent na 300. Počet útoků na migranty klesl na úroveň před rokem 2015, kdy do Německa dorazil milión uprchlíků, i tak je jich však podle ministra stále příliš mnoho.

Obavy především vzbuzuje nárůst antisemitsky motivovaných zločinů o 2,5 procenta na 1504. Přiznal, k nárůstu těchto zločinů přispívají útoky muslimských migrantů na Židy, současně ale zmínil, že 94 % jich páchají ultrapravicoví extremisté.