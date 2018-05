Novinky

Alternativa pro Německo uspořádala proti vztyčení sochy protestní akci, na které s proslovem vystoupil bývalý český prezident Václav Klaus. Postavení obřího Marxova pomníku, který zaplatila Čína, podle něj řada lidí v Německu i Česku považuje „za výsměch dějinám, za výsměch obětem režimů, které vznikly na bázi Marxova učení, za výsměch dnešku”.

Svou účast na protestní akci AfD zdůvodnil Klaus snahou varovat „před bagatelizováním vlivu, který Marx po celých uplynulých dvě stě let ve světě měl a pořád ještě má”. I v současnosti podle něj totiž vznikají na základě Marxova učení „nové, pro svobodu člověka nesmírně nebezpečné ideologie”.

V projevu Klaus kritizoval „Marxovy věrné stoupence”, kteří jsou podle něj přesvědčeni, že filosof „světu odevzdal skvělé myšlenky, ale že ty nebyly správně pochopeny, interpretovány a realizovány”.

Podle českého exprezidenta Marx dobře věděl, že uskutečnění komunistického ideálu vyžaduje diktaturu proletariátu. Marx tak podle něj výrazně přispěl ke vzniku diktatur 20. století „s desítkami, ne-li stovkami miliónů obětí”.

Kritika sochy od politiků AfD

„Komunismu, který mnoha národům přinesl tolik utrpení, by se neměl stavět pomník,” uvedl v prohlášení spolupředseda AfD Alexander Gauland.

Zemský předseda strany v Porýní-Falci, kde Trevír leží, Uwe Junge označil vztyčení sochy Karla Marxe za „políček do tváře všem obětem komunismu”. Prioritou by podle něj mělo být vybudování památníku obětem komunismu, a to jak v Marxově rodišti, tak v Berlíně.

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker (vlevo), premiérka spolkové země Porýní-Falc Malu Dreyerová na setkání k dvoustému výročí narození Karla Marxe.

FOTO: Tittel Harald, ČTK

Marxe je nutné vnímat v kontextu doby

Naopak předseda Evropské komise v pátečním projevu na jiné akci nahlížel na Marxe odlišně. „Karla Marxe je třeba chápat v kontextu jeho doby,” uvedl křesťanský demokrat Jean-Claude Juncker ve svém projevu. „Za to, že jeho pozdější následovníci použili hodnoty, které formuloval, a slova, která k popisu těchto hodnot nalezl, jako zbraně proti jiným, nelze povolávat k zodpovědnosti Karla Marxe,” dodal předseda Evropské komise, který pochází z politického tábora křesťanských demokratů.

Při slavnosti v trevírské bazilice se Marxe zastala také sociálnědemokratická premiérka spolkové země Porýní-Falc Malu Dreyerová: „Zločiny, které byly ve 20. století v jeho jméně spáchány na miliónech lidí, nemůžeme dávat za vinu jemu.“

Krátce před projevem Dreyerové vyvedli organizátoři z baziliky, kterou zaplnila zhruba tisícovka hostů, člověka, který proti Marxovi a jeho odkazu hlasitě protestoval. „Je dobře, že je u nás možné svobodně vyjádřit svůj názor,” komentovala incident Dreyerová.