Insitututu, kterému ve městě každý říká jen Závod nebo Oblast 5, protože se nacházel ve čtvrti Šichany 5, se nedaří. Když se rozpadl Sovětský svaz a Rusko přistoupilo ke smlouvě o zákazu chemických zbrani, byl institut transformován a začaly se v něm likvidovat transformátorové oleje.

Budovy, kde se vyráběly jedy, se postupně bourají. Jde o složitou a nákladnou práci, protože se trosky musejí dekontaminovat, takže každý kus zamíří do pece s teplotou až 1200 Celsia. Ani poté není odpad inertní a míří na skládku.

Místní experti proces označují za nesmyslný a poukazují na způsob, jaký se používá v Německu, kde se ničí chemické látky v rotačním plazmovém reaktoru s teplotou 20 000 stupňů. Tam se všechny látky rozloží na atomy.

Cynické načasování?



Postupnou likvidaci podniku odsoudil britský odborník na chemické zbraně Hamish de Bretton-Gordon. „Načasování je zvláště cynické... Ničení laboratoří vypadá jako přiznání viny,” řekl chemik listu The Daily Mail, protože k likvidaci dochází před případným příjezdem expertů z Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW), kteří by mohli v troskách hledat důkazy, zda se tam náhodou nevyrobil jed použitý k otrávení agenta Sergeje Skripala. Postupná likvidace provozů na výzkum neurotoxinů, ale začala už před lety poté, co Rusko souhlasilo se zničením zásob chemických zbraní.

Chtějí udržet provoz ještě sedm let



Transformovanému podniku se nedaří. Jeden z bývalých zaměstnanců si myslí, že bude provoz předán mateřské firmě v Moskvě. K osudu stávajících zaměstnanců řekl: „Zřejmě jim práci brzo vezmou.”

Magistrát to však popírá, chce dosáhnout toho, aby institut fungoval nejméně do roku 2025. Zastupitel Andrej Tatarinov řekl, že by se tam měly vyrábět chemikálie pro zemědělství. Stěžoval si, že investice ve městě váznou, protože Šichany nemohou disponovat s pozemky. „Nemůžeme prodávat půdu na území města, soukromým společnostem, ale jen ji pronajímat, což omezuje investiční příležitosti.“

Ve městě žije nyní jen 5665 lidí, zatímco v osmdesátých letech jich tu bylo až 13 000. Šichany se taky proměnily v město důchodců, kteří tvoří polovinu obyvatel. Mladší odešli pracovat do 130 km vzdáleného Saratova nebo do Moskvy. K vysokému počtu důchodců přispívá také to, že ve městě byl chemický provoz, takže muži šli do důchodu v 50 letech a ženy v 45. Důchod mají kolem 15 000 rublů (5000 korun) a vysoký není ve městě ani průměrný plat, který se pohybuje mezi 20 000 až 25 000 rubly (6800 až 8500 korun).