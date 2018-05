Novinky

Ultimátum bylo předáno před středečním zasedáním ministrů vlády. Mohlo by rozdělit komisi pro brexit a protáhnout odchod z EU.

Celní partnerství mělo řešit budoucí obchodní vztahy s členskými zeměmi EU, které jsou všechny v celní unii. Navrhované partnerství by znamenalo, že nebude tvrdá celní hranice mezi Velkou Británií a zeměmi EU, což by řešilo i problematickou hranici mezi Irskem a Severním Irskem, jejíž vybudování Dublin odmítá.

Zastánci brexitu však mají obavy, že jde o nákladné řešení, kdy by byla Británie nadále závislá na celních dohodách EU. Proto by měla být idea „rychle smetena ze stolu“. Podle zastánců brexitu mezi konzervativními poslanci by v případě přijetí celního partnerství šlo o brexit jen podle názvu. Premiérka už dostala varování, že pokud se od celního partnerství neustoupí, pak by mohla padnout vláda.

Bývalý ministr pro brexit David Jones řekl BBC: „Kdybychom skončili v celním partnerství, bylo by tu hodně velmi zklamaných zastánců brexitu.“

Theresa Mayová ale upozornila, že nelze vyjednat s EU vše. Variantou pak je tzv. vysoce průchozí celní uspořádání, které by minimalizovalo celní kontroly, ale neznamenalo by to jejich konec.

Podle kanceláře premiérky se budou projednávat obě varianty. Odmítla označit text odmítající celní partnerství za ultimátum.