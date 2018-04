Novinky, ČTK

„Když vidím záběry z bitky, do které jsou zapleteni nizozemští občané, stydím se,“ prohlásil Blok. To, co se stalo, považuje za strašné.

Potvrdil dřívější informace tisku, že pět Nizozemců požádalo velvyslanectví v Praze o pomoc. „Mají na to nárok. Žádné další informace nyní nemám,“ uvedl ministr.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Soud vzal do vazby nejaktivnější útočníky

Incident se stal v neděli u obchodního centra Quadrio. Číšník skupinu mužů ve věku 24 až 32 let upozornil na to, že na zahrádce restaurace nemohou popíjet vlastní alkohol. Útočníci ho vzápětí napadli. Povalili ho na zem, kde ho začali mlátit pěstmi a kopat do něj. Poté, co zůstal bezvládně ležet na zemi, z místa utekli.

Napadený muž skončil ve velmi vážném stavu na jednotce intenzivní péče a podstoupil operaci hlavy.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Cizinci, kteří dostali podmínky, opouštějí soud

Skupinu útočníků zadrželi policisté v pondělí večer na pražském letišti. Třem Nizozemcům obviněným z výtržnictví uložil ve čtvrtek pražský soud osmiměsíční podmínky a vyhostil je na pět let ze země. Dva muže, které policie považuje za hlavní pachatele, soud poslal do vazby.

Zbývající dva Nizozemci, které policie neobvinila, jsou podle listu De Telegraaf již zpět ve vlasti.

Video

Rozhovor s recepčním hotelu

Totožnost obviněných Nizozemců ministerstvo zahraničí nepotvrdilo. Podle nizozemských serverů většina z nich pochází z okolí Haagu, hlavní podezřelí jsou údajně bratři, z nichž jeden je majitelem fitness centra, kde pracuje zároveň jako trenér.