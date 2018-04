Novinky, DPA

Ti, kteří by částku nezaplatili, by byli okamžitě ze země deportováni, uvedl Strache. Tvrdě by měli být postiženi i ti žadatelé o azyl, kteří si „odcestují na dovolenou do své domovské země“. Tito migranti okamžitě ztratí právo na pobyt v Rakousku. Ihned budou deportováni také mladiství pachatelé trestných činů.

Rakouská vláda současně počítá s tím, že úřady budou migrantům odebírat mobily a z nich získávat zásadní informace, například o místě, z něhož běženec přichází, o jeho cestě či případných kriminálních akcích. Tento nástroj má být uplatňován v případech podezření, že uprchlík o sobě podává falešné údaje.

Letos 30 tisíc běženců



Podobný přístup zvolilo Dánsko, které migrantům odebírá peníze a cennosti ve výši 10 tisíc dánských korun (35 tisíc Kč)

V Německu se podle Spolkového úřadu pro migraci a uprchlíky analýza dat z mobilních telefonů považuje za poslední možný nástroj a uplatňuje se pouze v ojedinělých případech v rámci úzkého právního rámce.

Prioritou nové rakouské vlády je boj s nelegální migrací, uvedl ministr vnitra Herbert Kickl (FPÖ). Rakousko má od roku 2016 stanovenu hranici pro příjem migrantů. V roce 2018 to bude 30 tisíc lidí.