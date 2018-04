Po čtvrtečním pádu z okna byl Borodin převezen do nemocnice. Z kómatu, do něhož upadl, se však už neprobral.

Policie jeho smrt vyšetřuje jako sebevraždu. Dveře byly zamčené zevnitř a při vyšetřování se prý nenašly žádné známky cizího zavinění.

Polina Rumjanzevová, šéfredaktorka agentury Novy Den, kde Borodin pracoval, ovšem nevěří, že šlo o sebevraždu, píše web Radio Free Europe. Pochyby mají i členové jeho rodiny či přátelé. Pozastavují se třeba nad tím, že chybí dopis na rozloučenou.

Borodin se podle listu The Times také den před svou smrtí svěřil přátelům, že se před dveřmi jeho bytu pohybují maskovaní muži. Jeden měl být údajně ozbrojený. Později ale řekl, že to bylo jen „cvičení“.

A Russian journalist who investigated the deaths of Kremlin-linked mercenaries in Syria has died after falling from his fourth-floor apartment https://t.co/ddVjGs9ir1