ČTK

„Rusko hrozí sestřelením všech raket vypálených na Sýrii. Připrav se, Rusko, protože (rakety) přijdou, pěkné a nové a chytré! Neměli byste být partnery toho Plynem Vraždícího Zvířete, který zabíjí vlastní lidi a raduje se z toho,” tweetoval Trump ve středu, kdy ve Washingtonu bylo sedm ráno, čili se obracel na Rusy. Zapůsobilo to: na ruské burze, kde kurz eura prorážel hranici 80 rublů, se pád akcií ještě zrychlil.

Rubl vůči dolaru a euru slábne třetí den a za tu dobu ztratil skoro 15 procent hodnoty. Něco takového se dělo na přelomu let 2014 a 2015, kdy si Rusové dělali zásoby: někteří dolarů, jiní pohanky.

Naprostá nepředvídatelnost a rostoucí konfrontace dvou hlavních jaderných velmocí je to poslední, co by lidi mohlo naplnit optimismem.

Výběr mezi špatným a ještě horším



Otázka podle Gazety zní, co bude dál. Velká válka, která „vše smázne”? Pak obyčejným Rusům i vládě bude kurz rublu i dynamika burzovních indexů ukradená. Anebo lokální eskalace v Sýrii bez přímého střetu Rusů a Američanů a dlouhá válka sankcí? Takový scénář se zdá pravděpodobnější a za dané situace i nejoptimističtější. Žijeme teď tak, že si vybíráme mezi špatným a ještě horším, píše internetový list.

V odpovědi na dotaz ve sněmovně ohledně možného stažení Ruska z amerických cenných papírů (Rusko v březnu vlastnilo americké vládní dluhopisy za 99,8 miliardy dolarů) jako odvety za nové sankce premiér Dmitrij Medveděv projevil rozumnou zdrženlivost: opatření mají být promyšlená.

Sankční válka



Nejnovější americké sankce odstartovaly novou fázi sankční války. Postihly zčásti i lidi, kteří nefigurovali ve zveřejněné části „kremelského seznamu”, čímž potvrdily obavy, že existuje i tajný seznam. Taky je zjevné, že sankce teď hrozí všem z ruské politické a podnikatelské elity. Kromě oligarchů Olega Děripasky a Viktora Vekselberga postihly i ministra vnitra Vladimira Kolokolceva a velitele Ruské gardy Viktora Zolotova, jednu z nejvlivnějších figur režimu.

A to se dají čekat další dva sankční balíčky: jeden coby sankce „za Sýrii”. A druhý – „za otrávení Skripalových” – už předložili dva kongresmani, demokrat a republikán. Navrhují zakázat Američanům a americkým firmám jakékoliv nakládání s ruským dluhem, včetně dluhopisů největších státních bank.

Trumpa k eskalaci, a to i válečné, popohání nejen přání „dát Rusům lekci”. Nejde o příští prezidentské období (i když Trump už v lednu jmenoval šéfa volebního štábu pro kampaň 2020), ale o období nynější. Jednoho z Trumpových advokátů podezírají z podvodu. Sám prezident se ocitl v centru sexuálního skandálu s pornohvězdou Stormy Daniels – a někdy i takové události mění poměr sil ve světě, píše ruský list.

S vojenskými reakcemi, pokud válka skutečně vypukne (a na Blízkém východě se válčí už dávno, ačkoliv k přímým střetům Rusů s jednotkami členských zemí NATO dosud naštěstí nedošlo), si budou muset poradit vojáci. S velikou mírou pravděpodobnosti jsou američtí a ruští vojáci kvůli Sýrii ve stálém kontaktu, a tak rakety udeří na cíle, kde ruští vojáci nejsou. Existuje ale nebezpečí, že syrská armáda schválně uklidí své letouny na ruskou vojenskou základnu.

Zákaz McDonald's a Facebooku poškodí spíš Rusy

I při rostoucí pravděpodobnosti opravdové velké a horké války se přece jen zdá pravděpodobnější, že se rozšíří válka sankcí. Tady žádné zrcadlové odvety, srovnatelné s americkými kroky, Rusko nevymyslí. Jestli vláda zakáže restaurace McDonald's a zablokuje Facebook, Amerika na tom nebude hůř, na rozdíl od Rusů. Jestli Američanům zakáže kupovat ruské cenné papíry, bude to gól do vlastní branky a způsobí to finanční problémy ruskému státu.

Hrozí, že pod vlivem vnějších finančních omezení sáhnou ruské úřady po vnitřních rezervách, tedy zvýší daně, což jen prohloubí chudobu většiny obyvatelstva v situaci, kdy se během čtyř let reálné příjmy ztenčily o více než desetinu.

Nejlepší odpovědí by bylo zmírnění napětí se Západem (ačkoliv pro obě strany sporu je to čím dál složitější) a vytvoření příznivých podmínek alespoň pro růst domácích investic do ruské ekonomiky. Rusko stojí před stejným rozcestím jako po „krymském jaru”: buď si vybere cestu ekonomiky odříznuté od světa a ovládané státem, anebo vytvoří podmínky pro svobodný rozvoj podnikání v zemi, a to i bez velkých nadějí na velké zahraniční investice.

Ale jakákoliv volba pohasne, pokud politici vsadí na válku. Šance, že k válce přece jen nedojde, jsou ještě veliké. Vyhostit si diplomaty a i uvalit nové sankce je stále lepší než chystat chemické útoky a odpaly „chytrých raket”, uzavřela Gazeta.ru.