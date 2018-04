Severokorejský ministr zahraničí jedná v Moskvě

Severokorejský ministr zahraničí Ri Jong-ho přiletěl v pondělí do Moskvy, kde bude do středy jednat o situaci na Korejském poloostrově. Oznámila to agentura TASS. V úterý se má setkat s ruským partnerem Sergejem Lavrovem, zda je v plánu jednání s prezidentem Vladimirem Putinem, ruské zdroje neuvedly.