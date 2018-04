Novinky

K látce použité při otravě Aitkenhead řekl: „Byli jsme schopni ji identifikovat jako novičok, identifikovat, že jde o armádní nervový jed.“

„Nezjistili jsme přesný zdroj, ale poskytli jsme vládě vědecké informace,” řekl Aitkenhead k otázce původu látky. Vláda pak podle něj použila řadu dalších zdrojů.

Kauza Skripal Dvojitý agent Sergej Skripal byl letos 4. března i se svou dcerou otráven neobvyklým nervovým jedem. Oba byli nalezeni zhroucení v centru Salisbury v Anglii. Britové dospěli k závěru, že byli otráveni jedem označovaným jako novičok, což byla látka vyvíjená v SSSR. Nalezeni byli den poté, co za Skripalem přiletěla z Moskvy jeho dcera. Skripal byl ruským tajným agentem, který po rozpadu SSSR začal pracovat pro Brity a odhalil identitu dalších ruských agentů. Rusové ho odhalili a dopadli. V roce 2010 ho vyměnili za své agenty. Britové viní z přímé či nepřímé odpovědnosti za útok Rusy, ti to odmítají. Británie i další země včetně České republiky kvůli kauze a ruskému přístupu k ní vypověděly desítky ruských diplomatů, Rusko zareagovalo recipročně.

K tomu proč, vláda označila za původ jedu Rusko, řekl, že zjištění země původu vyžaduje „další informace”, některé od zpravodajských služeb, k nimž má vláda přístup.

„Naší prací je poskytnout vědecké důkazy o tom, o jaký druh nervové látky jde. Zjistili jsme, že patří do určité skupiny a že má vojenskou kvalitu, ale není naším úkolem říci, kde byla vyrobena,“ dodal ředitel.

Nakládání odtahového vozidla v Salisbury, které mohlo být kontaminované jedem.

FOTO: Andrew Matthews, ČTK/AP

Aitkenhead televizi SkyNews potvrdil, že látka vyžaduje „extrémně složité metody výroby“, přičemž některé „má k dispozici jedině stát“.

Ředitel současně odmítl obvinění Ruska, že by jed mohl pocházet právě z britské laboratoře Porton Down. „Není žádný způsob, jak by se mohl dostat od nás nebo opustit zdi našeho ústavu,“ řekl. Současně přitom odmítl sdělit, zda laboratoř vyvinula novičok nebo ho uchovávala.