Ekvádorci odstřihli Assangeho od internetu, prý moc mluvil

Ekvádorská vláda zablokovala přístup k internetu zakladateli serveru WikiLeaks Julianu Assangeovi, který kvůli obavám z vydání do USA žije už téměř šest let na ekvádorské ambasádě v Londýně. Ve středu o tom informovala agentura EFE s odvoláním na mluvčí ekvádorské vlády. Konkrétní důvod vláda nesdělila, podle médií však Assange napsal, co neměl.