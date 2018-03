Novinky

„Má možná jednoprocentní naději,“ řekla Viktorija Skripalová. „Bez ohledu na to, co jim bylo podáno, mají jen velmi malou šanci přežít,“ dodala. Zmínila, že i v případě, že nezemřou, ponesou si těžké následky: „Budou invalidé po zbytek života.“ To už se uvádělo dříve, protože proti použité toxické látce obvyklé protijedy nefungují. [celá zpráva]

Dodala, že o tragédii neřekla Skripalově matce: „Prioritou je ochránit babičku, aby o tom nemohla nic slyšet.“

Západ připisuje otravu Skripala a jeho dcery nervovým jedem novičok Moskvě. Vyhostil kvůli tomu desítky ruských diplomatů. Rusko vinu odmítá.

Rusko chce prošetřit možné zapojení britských agentů

Ruské ministerstvo zahraničí podle serveru US News ve středu požádalo Velkou Británii, aby prošetřila, zda Skripala neotrávili její agenti: „Analýza všech okolností nás vede k tomu, abychom přemýšleli o možném zapojení britských tajných služeb. Jestliže ruské straně nebudou předloženy přesvědčivé důkazy o opaku, budeme zvažovat, že se potýkáme s pokusem připravit o život naše občany v rámci rozsáhlé politické provokace.“

Skripal byl 4. března otráven neobvyklým nervovým jedem i se svou dcerou. Oba byli nalezeni zhroucení v centru Salisbury. Britové dospěli k závěru, že byli otráveni jedem označovaným jako novičok, což byla látka vyvíjená v SSSR. Nalezeni byli den poté, co za Skripalem přiletěla z Moskvy jeho dcera.

Skripal byl ruským tajným agentem, který po rozpadu SSSR začal pracovat pro Brity a odhalil identitu dalších ruských agentů. Rusové ho odhalili a dopadli. V roce 2010 ho vyměnili za své agenty.